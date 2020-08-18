В России выявили 4 748 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтвердили 4 748 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 377 пациентов не имели клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву пришлось 693 случая, на Санкт-Петербург – 157, на Свердловскую область – 149.

В Московской области зафиксировали 145 новых случаев, в Ставропольском крае и в Ростовской области – по 128, в Красноярском крае – 117, в Нижегородской области – 116, в Иркутской области – 108 и в Оренбургской области – 100.

Менее ста случаев пришлось на Саратовскую область (98), Кемеровскую область (96), Воронежскую и Ульяновскую области (95), Омскую область (94), Алтайский край (91), Волгоградскую область и Приморский край (89), Краснодарский край (84), Архангельскую область (83), Ямало-Ненецкий АО (76), Хабаровский край (73), Ханты-Мансийский АО (72).

По 67 новых случаев зарегистрировали в Мурманской и Челябинской областях, 64 – в Пермском крае, по 60 – в Дагестане и Сахалинской области, 55 – в Тюменской области, 51– в Кировской и Пензенской областях, 50 – в Новосибирской области, 47 – в Республике Саха (Якутия), 45 – в Белгородской области, 44 – в Астраханской и Томской областях.

На Орловскую и Самарскую области пришлось по 43 случая, на Ярославскую область и Республику Алтай – по 37, Вологодскую область – 35, Башкирию – 34, Чувашию и Бурятию – по 33, Ивановскую область и Мордовию – по 32, Республику Коми – 31, Татарстан – 30, Костромскую, Курскую и Тульскую области – по 28, Удмуртию – 27, Рязанскую, Тверскую и Ленинградскую области – по 26.

В Калужской, Псковской и Курганской областях зафиксировали по 25 новых пациентов, в Ингушетии, Магаданской области и Крыму – по 24, в Тамбовской и Калининградской областях – по 23, во Владимирской области – 22, в Новгородской области – 20, в Тыве – 19, Карачаево-Черкесии – 18, в Брянской области, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл, Амурской области – по 17.

На Липецкую область и Хакасию пришлось по 16 случаев, Адыгею – 15, Камчатский край – 14, Смоленскую область – 13, Северную Осетию и Забайкальский край – по 10, Калмыкию, Чечню и Севастополь – по 6, на Карелию – 4 и Еврейскую АО – 2.

Всего в России зарегистрировано 932 493 случая коронавирусной инфекции. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Карелии, Московской области, Забайкальском крае, Смоленской и Брянской областях, Северной Осетии и Калмыкии.

За последние сутки подтверждено 132 летальных случая. За весь период по России умерли 15 872 человека. За прошедшие сутки выписано 6 527 человек. За все время с болезнью справились 742 628 человек.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Сообщается, что массовое получение препарата, вырабатывающего иммунитет к COVID-19, будет организовано через месяц. Медики получат вакцину параллельно с третьим этапом исследования вакцины.