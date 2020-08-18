В Москве от коронавируса вылечились более 199 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице количество выздоровевших после прохождения лечения от COVID-19 выросло за сутки на 1 155 человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117", – сообщила заммэра.

После прохождения курса лечения врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Пациентам, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут сдать плазму крови. С ее помощью столичные врачи осуществляют лечение больных COVID-19. По всем вопросам донорства можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

Ракова ранее сообщила, что в июле количество доноров плазмы, вылечившихся от коронавируса, выросло на 15% по сравнению с данными июня и составило 900 человек. По ее словам, всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек.

Согласно предварительным результатам исследований, переливание донорской плазмы снижает риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63% у среднетяжелых пациентов. А для тяжелых больных увеличивает вероятность выздоровления на 19%. Однако данный метод лечения может назначить только врач.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.