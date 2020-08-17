Число доноров плазмы в июле превысило июньские показатели на 15% – Ракова

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В июле количество доноров плазмы, вылечившихся от коронавируса, выросло на 15 процентов по сравнению с данными июня и составило 900 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все больше москвичей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы – в июле по сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось на 15 процентов. Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек", – заявила заммэра.

Согласно предварительным результатам исследований переливание донорской плазмы снижает риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63 процента у среднетяжелых пациентов. А для тяжелых больных увеличивает вероятность выздоровления на 19 процентов. Однако данный метод лечения может назначить только врач.

Отмечается, что человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел COVID-19 и при этом не имеет хронических заболеваний, в том числе ВИЧ и гепатитов В и С, может стать донором плазмы.

По всем вопросам донорства необходимо обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

За последние сутки от коронавируса в столице вылечились еще 819 пациентов. Таким образом, численность выздоровевших от COVID-19 в Москве составляет 197 962 человека.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.

В России подтверждено 922 853 случая, умерли 15 685 человек.