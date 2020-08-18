Судья выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута

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В рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута судья выдал ордер на арест генерального директора Хасана Крейтема, сообщает ливанский телеканал LBC.

Уточняется, что перед этим проходил четырехчасовой допрос.

Ранее судья Фади Саван выдал ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера.

Сообщалось, что после взрыва заведены уголовные дела на 25 человек. Подозреваемых обвиняют в халатных действиях.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Предварительная экспертиза показала, что трагедия произошла из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из кораблей.