Судья выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута

17:55
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
В рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута судья выдал ордер на арест генерального директора Хасана Крейтема, сообщает ливанский телеканал LBC.
Уточняется, что перед этим проходил четырехчасовой допрос.
Ранее судья Фади Саван выдал ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера.
Сообщалось, что после взрыва заведены уголовные дела на 25 человек. Подозреваемых обвиняют в халатных действиях.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Предварительная экспертиза показала, что трагедия произошла из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из кораблей.
В Ливане оценили ущерб от взрыва в порту
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: