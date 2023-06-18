13:07Происшествия
Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла – Сальдо
Фото: МЧС России
Активная фаза наводнения в Херсонской области, которое произошло в результате разрушения Каховской ГЭС, прошла, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. О ситуации в населенных пунктах области он рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов", – говорится в его публикации.
По словам Сальдо, специалисты справляются с последствиями ЧП на гидроэлектростанции, однако есть еще много работы по их устранению.
Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.
16 июня число госпитализированных после разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 95 человек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля
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