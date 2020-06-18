В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве скончались 49 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
По последним данным, в России зафиксировано 553 301 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 304 342. За весь период зарегистрирован 7 478 летальных исхода.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сложилась в стране.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин также подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.
В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать.
В России выявлено 553 301 случай COVID-19