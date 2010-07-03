В ДТП на трассе М4 "Дон" никто не пострадал

В результате аварии на трассе М4 "Дон" с участием трех грузовых автомобилей никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу государственной компании "Автодор".

Авария произошла в районе пересечения магистрали с А107. "Машины перегородили часть дороги, движение идет по одной полосе", – сказали в пресс-службе.

На прошлой неделе в Тульской области произошло крупное ДТП. В колонну МЧС въехала фура. Это произошло на 201-м километре трассы М4 "Дон". Колонна МЧС ехала в Керчь для плановых работ по разминированию.

