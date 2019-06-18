ДТП парализовало движение на трассе М4

ДТП с участием нескольких фур парализовало движение по трассе М4 в Московской области. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Авария произошла в районе пересечения магистрали с А107. Перекрыты все полосы движения платной дороги. На месте ДТП сейчас работают экстренные службы и ГИБДД, обстоятельства выясняются. В результате аварии никто не пострадал.

На прошлой неделе в Тульской области произошло крупное ДТП. В колонну МЧС въехала фура. Это произошло на 201-м километре трассы М4 "Дон". Колонна МЧС ехала в Керчь для плановых работ по разминированию.

