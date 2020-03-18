Генерал Дрыманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Бывший начальник столичного главка СК РФ генерал-майор Александр Дрыманов приговорен к 12 годам строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

Заседание проходило в закрытом режиме. Известно, что гособвинение просило для Дрыманова 16 лет колонии строгого режима и наложение штрафа в размере 196 миллионов рублей.

Генерал-майор был задержан 17 июля 2018 года. 7 мая 2019 года ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Считается, что Дрыманов смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). За это он получил 400 тысяч долларов.

Также Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Сам генерал-майор вину отрицал, полагая, что его оклеветали его бывшие коллеги. Кроме того, он заявлял в суде, что следователи ФСБ пили коньяк при обыске в его загородном доме.