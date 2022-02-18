Комик Мирзализаде планирует оспорить 14-летний запрет на въезд в Россию

09:22
Фото: youtube.com/Stand-Up Club #1
Комик Идрак Мирзализаде, которому сократили временный запрет на въезд в Россию до 14 лет, хочет оспорить запрет. Такую информацию приводит ТАСС.
"В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение", – заявил адвокат артиста Сергей Бадамшин.
В августе МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. Комик обжаловал его, после чего Замоскворецкий суд обязал МВД установить для него адекватный срок запрета на нахождение в РФ.
В феврале министерство внутренних дел РФ сократило до 14 лет срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России.
Административное дело в отношении комика было возбуждено в июле 2021 года по факту националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи одного из его выступлений.
Суд приостановил решение МВД о пожизненном запрете пребывания в РФ комика Мирзализаде
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