Напавшему на людей в храме предъявили обвинение

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Напавшему на служителей храма в Москве мужчине предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве и побоях.

"Предъявлено по статье 213 ("Хулиганство") и статье 116 ("Побои") УК РФ", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Таганского районного суда Москвы.

Отмечается, что сам обвиняемый против заключения его под стражу по ходатайству следствия не возражал.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Мужчина вошел в храм и набросился с ножом на служителей. Позднее стало известно, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он ранил двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях.

Сам нападавший рассказал, что утром встал не с той ноги – тем самым он попытался объяснить свой поступок. Также он добавил, что, возможно, у него случились какие-то проблемы с головой.

Проведенный экспресс-тест не выявил у обвиняемого следов алкоголя или наркотиков. Полный анализ будет готов в течение 10 рабочих дней.