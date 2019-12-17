Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

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Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, прокомментировал информацию о результатам экспертизы на вменяемость. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

По словам юриста, сообщения о том, что его клиента признали вменяемым, не соответствуют действительности.

"Информация неподтвержденная, похожая на информационный вброс", – заявил Почуев.

Историка Олега Соколова, бывшего профессора СпбГУ, обвиняют в убийстве студентки того же вуза Анастасии Ещенко. По версии следствия и на основе признательных показаний мужчины стало известно, что Соколов сначала застрелил свою жертву, а потом расчленил.

Обвиняемого задержали после того, как его спасли из реки Мойка, куда он упал при попытке скрыть следы преступления. В рюкзаке мужчины нашли части женского тела, как и в квартире Соколова.

Накануне Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о нахождении Олега Соколова под арестом. Мужчина останется в следственном изоляторе до 8 января.

