Одного из пострадавших в Дзержинском перевезли в столичную больницу

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Пострадавшего при обрушении крыши на предприятии в подмосковном Дзержинском перевезли в столичную клиническую больницу имени Филатова, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили, что в больнице Дзержинского остаются пять человек.

Ранее сообщалось о планах эвакуировать двух человек вертолетом в травмцентры Москвы и Подольска.

Обрушение кровли произошло в здании на территории завода "Техно Групп". Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть по неосторожности трех человек.

Как удалось установить, в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. ЧП могло произойти под тяжестью утеплителя и блоков.

В результате ЧП пострадали 15 человек. Из них трое погибли на месте, шесть человек госпитализированы, шестерым оказали амбулаторную помощь.

Об инциденте в Дзержинске также рассказала сотрудница подмосковной фирмы, в здании которой сегодня обрушилась кровля. По ее словам, пострадали и работники фирмы, и ремонтники.

