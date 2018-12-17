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17 декабря, 13:35

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении в Дзержинском

происшествия медицина

17 декабря, 13:35

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Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба МЧС России

При обрушении кровли на заводе в подмосковном Дзержинском пострадали 15 человек. Уточненные данные озвучили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, трое из 15 пострадавших погибли на месте, еще шесть человек доставили в Дзержинскую городскую больницу, а шестерым оказали помощь амбулаторно. В региональном Минздраве отметили, что двое из шести госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Их перевезут в травмцентры Москвы и Подольска на медицинском вертолете. Четверо пострадавших в состоянии средней тяжести будут проходить лечение в местной больнице.

Ранее МЧС сообщало о 17 пострадавших, из которых трое погибли.

ЧП в подмосковном Дзержинском случилось утром 17 декабря. Во время ремонтных работ по утеплению рухнула кровля одного из производственных зданий на заводе железобетонных изделий. По предварительным данным, под завалами оказались рабочие предприятия и ремонтники.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которое привело к гибели двух и более лиц по неосторожности. Люберецкая городская прокуратура проведет проверку обстоятельств ЧП.

происшествия медицина

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