Прокуратура проверяет инцидент с обрушением в Дзержинском

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Прокуратура Московской области проводит проверку после обрушения кровли здания на заводе железобетонных изделий в подмосковном Дзержинском, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре. За выполнением проверочных мероприятий будет следить региональная прокуратура.

Ранее проверку инициировал Следственный комитет.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, в производственном строении утепляли крышу. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение.

Инцидент случился на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции. Погиб один человек, еще шестеро пострадали.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушений техники безопасности во время ремонта.