Названа причина обрушения здания в Дзержинском

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Кровля завода в подмосковном Дзержинском могла обрушиться из-за нарушений техники безопасности во время ремонта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ", – подчеркнул собеседник агентства. Также стало известно, что число погибших возросло до двух человек. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Подмосковное управление СК начало проверку после после обрушения кровли в Дзержинском. На месте ЧП работают следователи.