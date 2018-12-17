СК проверяет инцидент с обрушением здания в Дзержинском

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку после обрушения кровли завода железобетонных изделий в Дзержинском. Об этом сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы подмосковного главка СК Ольга Врадий.

Как уточнили в ведомстве, утром 17 декабря обрушилась кровля одного из производственных сооружений на территории завода в городе Дзержинский. Под завалами оказались люди, по предварительной информации, это рабочие предприятия.

"В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей. Количество пострадавших устанавливается", – рассказала Врадий. По ее словам, на место ЧП уже выехала следственная группа.

По словам специалистов, кровля могла обвалиться под тяжестью снега. Из-под завалов спасатели уже извлекли четверых человек. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Также было обнаружено тело одного погибшего. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, под завалами остаются еще двое человек.