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17 декабря, 10:54

СК проверяет инцидент с обрушением здания в Дзержинском

происшествия

17 декабря, 10:54

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку после обрушения кровли завода железобетонных изделий в Дзержинском. Об этом сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы подмосковного главка СК Ольга Врадий.

Как уточнили в ведомстве, утром 17 декабря обрушилась кровля одного из производственных сооружений на территории завода в городе Дзержинский. Под завалами оказались люди, по предварительной информации, это рабочие предприятия.

"В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей. Количество пострадавших устанавливается", – рассказала Врадий. По ее словам, на место ЧП уже выехала следственная группа.

По словам специалистов, кровля могла обвалиться под тяжестью снега. Из-под завалов спасатели уже извлекли четверых человек. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Также было обнаружено тело одного погибшего. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, под завалами остаются еще двое человек.

происшествия

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