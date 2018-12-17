Один человек погиб при обрушении здания в Дзержинском

Один человек погиб при обрушении кровли здания в подмосковном Дзержинском, сообщили в пресс-службе МЧС России. Четверо пострадавших госпитализированы, ведутся поиски еще двух человек.

Также сообщилось, что на месте происшествия могут быть около 10 газовых и кислородных баллонов. Работы в районе ЧП продолжаются.

Как сообщает Агентство "Москва", на место происшествия выехала следственная группа. По факту обрушения организована доследственная проверка.

В городе Дзержинский Московской области на площади 170 квадратных метров обрушилось здание. Общая площадь строения – 1600 квадратов. По предварительной информации, кровля обвалилась под тяжестью снега.

В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.