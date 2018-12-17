В Дзержинском частично обрушилось здание

В городе Дзержинский Московской области частично обрушилось здание. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Кровля обрушилась на площади 170 квадратных метров, при этом общая площадь производственного здания – 1600 квадратов. По предварительной информации, кровля обвалилась под тяжестью снега.
Это произошло по адресу улица Академика Жукова, дом 2. Здание размером 18х16 метров. По данным из открытых источников, здесь находится завод железобетонных изделий.
Под завалами оказались минимум четыре человека. Все живы, однако получили травмы. Источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что состояние пострадавших тяжелое. Людям нужно скорейшее деблокирование и госпитализация.
По обновленной информации, известно о трех пострадавших. В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.
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