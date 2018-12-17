Число жертв при обрушении здания в Дзержинском увеличилось до трех

Число жертв при обрушении крыши на заводе в подмосковном Дзержинском увеличилось до трех, сообщает телеканал Москва 24. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Шесть человек доставлены в Дзержинскую городскую больницу. К месту ЧП прилетел вертолет скорой помощи.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ.

Подмосковное управление СК начало проверку. На месте ЧП работают следователи. Также сообщалось, что на месте происшествия могут быть около 10 газовых и кислородных баллонов. Работы в районе ЧП продолжаются.

Инцидент произошел в городе Дзержинский Московской области. На площади 170 квадратных метров обрушилось здание. Общая его площадь – 1600 квадратов.

В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.

