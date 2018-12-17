Двое пострадавших прибудут на лечение в Москву вертолетом

Двоих пострадавших при обрушении кровли на предприятии в Дзержинском вертолетом доставят на лечение в столицу, сообщает Агентство "Москва".
По данным областного министерства здравоохранения, всего пострадало 15 человек. Из них трое погибли на месте, шесть человек госпитализированы в Дзержинскую городскую больницу, шестерым оказали амбулаторную помощь.
Из госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии. Их вертолетом эвакуируют в травмцентры Москвы и Подольска. Четверо пока останутся в Дзержинском, им оказывается вся необходимая помощь.
Обрушение кровли произошло в здании на территории завода "Техно Групп". Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть по неосторожности трех человек.
Как установил Следственный комитет, в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. ЧП могло произойти под тяжестью утеплителя и блоков.
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения в Дзержинском
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.