Двое пострадавших прибудут на лечение в Москву вертолетом

Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба МЧС России

Двоих пострадавших при обрушении кровли на предприятии в Дзержинском вертолетом доставят на лечение в столицу, сообщает Агентство "Москва".

По данным областного министерства здравоохранения, всего пострадало 15 человек. Из них трое погибли на месте, шесть человек госпитализированы в Дзержинскую городскую больницу, шестерым оказали амбулаторную помощь.

Из госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии. Их вертолетом эвакуируют в травмцентры Москвы и Подольска. Четверо пока останутся в Дзержинском, им оказывается вся необходимая помощь.

Обрушение кровли произошло в здании на территории завода "Техно Групп". Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть по неосторожности трех человек.

Как установил Следственный комитет, в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. ЧП могло произойти под тяжестью утеплителя и блоков.