СК возбудил уголовное дело по факту обрушения в Дзержинском

Фото: скриншот видео Агентство "Москва"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после ЧП в подмосковном Дзержинском. Там обрушилась кровля строящегося здания завода. О возбуждении уголовного дела сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий, передает телеканал Москва 24

По информации СК, в производственном строении проводили работы по утеплению крыши. Утром 17 декабря кровля рухнула под тяжестью утеплителя и блоков. В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 15 пострадавших.

"В результате происшествия в городе Дзержинский Московской области, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них трое погибли на месте, шесть человек госпитализированы, шестерым оказана амбулаторная помощь", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как стало известно ранее, бетонные перекрытия обвалились в одноэтажном производственном здании ООО "Техно групп", которое находится на улице Академика Жукова. Там производят теплообменные устройства и холодильное оборудование. По факту ЧП Люберецкой городской прокуратуре Подмосковья поручили провести проверку.

Об инциденте в Дзержинске также рассказала сотрудница подмосковной фирмы, в здании которой сегодня обрушилась кровля. По ее словам, пострадали и работники фирмы, и ремонтники.