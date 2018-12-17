Сотрудница фирмы в Дзержинском рассказала о причинах трагедии

Сотрудница подмосковной фирмы, в здании которой сегодня обрушилась кровля, рассказала о причинах произошедшего.
"Шли работы на крыше и взорвался баллон, люди сверху и снизу оказались под завалами", – объясняет девушка.
По ее словам, пострадали и работники фирмы, и ремонтники. "Ремонт крыши вели, но люди работали при этом. Это было производство по холодильным системам – чиллеры", – поделилась собеседница портала Москва 24.
ЧП произошло в городе Дзержинский Московской области. На площади 170 квадратных метров обрушилось здание. Общая его площадь – 1600 квадратов.
Следственный комитет установил предварительную причину обрушения кровли: в производственном строении проводились работы по утеплению крыши.
"Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши. В настоящее время следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работает следственная группа", – сказала старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
По данным Минздрава, в результате ЧП погиб один человек и 12 пострадали, 6 из которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, сообщили в ведомстве.
В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.
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