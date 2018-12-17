Названо количество пострадавших в Дзержинском

При обрушении кровли на территории завода в подмосковном Дзержинском пострадали 12 человек, сообщили в Минздраве РФ по Московской области.

Как передает РИА Новости, шестерых из них с травмами различной степени тяжести доставили в Дзержинскую городскую больницу, еще шестерым помощь оказали на месте, в госпитализации они не нуждаются. Один человек погиб.

Ранее в СМИ сообщалось о троих погибших.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ.

Подмосковное управление СК начало проверку. На месте ЧП работают следователи. Прокуратура Московской области также проводит проверку.

Кроме того, на месте происшествия могут находиться около 10 газовых и кислородных баллонов.

Инцидент произошел в городе Дзержинский Московской области. На площади 170 квадратных метров обрушилось здание. Общая его площадь – 1600 квадратов.

В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.