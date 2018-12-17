СК назвал предварительную причину обрушения здания в Дзержинском

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственный комитет назвал предварительную причину обрушения кровли на предприятии в подмосковном Дзержинском, сообщает Агентство "Москва".

Выяснилось, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. ЧП могло произойти под тяжестью утеплителя и блоков.

Возбуждено уголовное дело. На месте продолжает работать следственная группа. Проверку также проводит прокуратура Московской области.

Обрушение кровли произошло в здании на территории завода "Техно Групп". Погибли три человека, еще шестеро госпитализированы. По данным МЧС, площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

