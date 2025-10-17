Пожар на предприятии в Пушкине локализован на площади 2 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в цеху по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкине локализован на площади 2 500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В настоящее время на месте ЧП организован отбор проб воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ не зафиксированы, уточнили в ведомстве.

Возгорание на территории предприятия произошло днем 17 октября. По предварительным данным, в здании загорелся чердак.

Изначально к тушению были привлечены 60 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники, однако позже их число увеличилось до 69 пожарных и 24 единиц оборудования.

Причиной пожара были названы ремонтно-сварочные работы. Однако точное обстоятельство будет известно по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.