Два человека погибли и 15 пострадали в результате падения самолета в Ейске

Фото: телеграм-канал "НЮХАЧ"

В результате падения самолета Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске погибли 2 человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным Министерства ГО и ЧС Краснодарского края, эвакуированные жители многоэтажного дома в Ейске, где упал самолет, будут размещены в пансионатах. Известно, что всего в многоэтажке проживали порядка 600 человек. Также планируется эвакуировать людей из ближайших к месту происшествия домов.

Кроме того, в Центральной районной больнице Ейска в связи с ЧП подготовили 8 операционных и 11 коек реанимации для оказания оперативной помощи пострадавшим при пожаре в жилом доме. Такое заявление сделали местные власти.



Видео: телеграм-канал MOW

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, огнем охвачен подъезд целиком, заявили в МЧС. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям девятиэтажного дома, загоревшегося в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске

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