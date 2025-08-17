Количество погибших на предприятии под Рязанью выросло до 14

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших в результате взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области увеличилось до 14 человек, передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, еще 135 человек признаны пострадавшими.

Порох на предприятии взорвался 15 августа. В результате здание полностью разрушилось. Причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Понедельник, 18 августа, объявлен в регионе днем траура.

Пострадавшие в результате ЧП получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью. Также материальную помощь выплатят жителям поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за инцидента.