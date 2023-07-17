Отправленные в Крым дети из Белгородской области находятся в безопасности – губернатор

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Дети из Белгородской области, которых отправили на отдых в Крым, уже добрались до мест назначения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он заверил, что их жизни ничего не угрожает.

"В последние дни мы отправляли наших детей в крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает", – подчеркнул глава Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил о гибели мужчины и женщины из региона в результате ЧП на Крымском мосту. По его словам, их несовершеннолетняя дочь пострадала – она получила ранения средней тяжести.

В Минздраве Краснодарского края подтвердили информацию. В ведомстве добавили, что несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

В связи со случившемся Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.