Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре "Останкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в телецентре "Останкино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"От неизвестного поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в телецентре "Останкино" на улице Академика Королева, доме 12", – сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, на место выехали оперативные службы. Информации об эвакуации людей из телецентра пока нет.

13 июня экстренные службы проверили сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

А днем ранее было проверено более 25 объектов после поступления информации о минировании. Угрозы оказались ложными.

До этого они коснулись еще 15 объектов, в том числе мавзолея, храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни. Данные о минировании не подтвердились.

В начале месяца неизвестные "заминировали" еще более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.