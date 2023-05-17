Рабочий пострадал при обстреле ВСУ Кореневского района Курской области

Фото: телеграм-канал " Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли Кореневский район Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Повреждены линии электропередачи, поселки обесточены", – отметил глава Курской области.

Он уточнил, что после разрешения ситуации аварийные бригады приступят к ремонту.

Старовойт добавил, что в результате обстрела пострадал гражданский рабочий. Мужчину доставили в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области. Пострадавшему оказывают медпомощь.

В случае необходимости его перевезут в Курскую областную клиническую больницу. Консультации по состоянию мужчины оказываются с использованием телемедицины.

Ранее Старовойт рассказал, что в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе. Оба беспилотника при падении взорвались.

Также глава региона сообщал, что ВСУ атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По словам Старовойта, там было зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела были выбиты окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений.

