Два украинских дрона сбили в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Российские силы ПВО сбили два украинских дрона в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались", – говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента был поврежден экскаватор.

Ранее беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Суджанском районе рядом с селом Плехово. В результате происшествия был ранен в плечо водитель строительной техники. Его оперативно доставили в Суджанскую ЦРБ.

До этого Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По его словам, там было зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела были выбиты окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений.

