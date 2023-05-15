ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, утром в поселке было зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины. В результате оказалось выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений.

Никто из жителей не пострадал. В ближайшее время им окажут помощь в проведении ремонта.

Ранее украинские военные обстреляли село Локоть и хутор Красный Пахарь в Курской области. Пострадавших нет. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, из-за чего почти 600 человек остались без света. В настоящее время проблему устраняют аварийные бригады.

На днях сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки ВСУ погибли женщина и ее четырехлетний ребенок. Снаряд попал в их дом, из-за чего там начался пожар. Еще шесть человек в других районах города получили ранения.



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