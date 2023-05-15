ВСУ обстреляли два населенных пункта в Рыльском районе Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские военные обстреляли село Локоть и хутор Красный Пахарь в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Пострадавших нет", – написал он.

В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, из-за чего почти 600 человек остались без света. В настоящее время проблему устраняют аварийные бригады.

На днях сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки ВСУ погибли женщина и ее четырехлетний ребенок. Снаряд попал в их дом, из-за чего там начался пожар. Еще шесть человек в других районах города получили ранения.



Шесть мирных жителей ранены после обстрелов ДНР со стороны ВСУ