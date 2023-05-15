Дрон сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области

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Беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Суджанском районе рядом с селом Плехово. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Курской области Роман Старовойт.

"В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь в том числе и столичные хирурги", – поделился глава региона.

Ранее губернатор рассказал, что ВСУ атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По его словам, там было зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений.

До этого бойцы украинской стороны атаковали село Локоть и хутор Красный Пахарь в Курской области. Пострадавших не выявили, однако повреждения получила линия электропередачи, из-за чего около 600 человек остались без света.

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