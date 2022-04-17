Подростка, протащившего на мопеде полицейского, задержали во Владивостоке

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Во Владивостоке возбудили уголовное дело после того, как подросток протащил на мопеде 350 метров сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в воскресенье. Инспектор потребовал 17-летнего подростка на мопеде остановиться для проверки документов, однако тот требование проигнорировал. В итоге полицейский попытался задержать мопед, но молодой человек продолжил движение, протащив сотрудника ДПС по земле.

"По данному факту следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель мопеда задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве 17-летний подросток на угнанном автомобиле сбил полицейского. Молодой человек перевозил наркотики. Увидев, что к нему направляется сотрудник правоохранительных органов, он нажал на газ и задавил его. В итоге подростка задержали, позже суд отправил его в СИЗО.

