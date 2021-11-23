Суд в Москве арестовал юного наркоторговца, сбившего полицейского на угнанной машине

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Суд в Москве отправил в СИЗО 17-летнего подростка, который сбил полицейского на угнанном автомобиле, чтобы скрыться с купленными для сбыта наркотиками. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, молодой человек хранил 21 сверток наркотического вещества, которые приобрел для дальнейшей продажи, в угнанной машине. В пятницу, 19 ноября, он сидел в этом автомобиле на Байкальской улице и увидел направляющегося к нему сотрудника полиции. Подросток испугался возможного задержания, нажал на газ и сбил полицейского. После этого его задержали.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ"), пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в крупном размере"), а также части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти").

"Следователями проведены с фигурантом необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Балашихе. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.

Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.