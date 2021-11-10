Задавивший росгвардейца в Петербурге признался, что нажал на педаль газа случайно

18:42
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Насмерть сбивший сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге Алексей Покрепо заявил, что нажал на педаль газа не специально, а от испуга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Я не понял, что меня задерживают, все время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", – сказал мужчина в ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Его также подозревают в совершении 12 эпизодов мошенничества, сумма ущерба по которым составляет более 2,8 миллиона рублей.
9 ноября возле одного из домов по Пулковскому шоссе проводилась операция по задержанию телефонных мошенников. Один из предполагаемых преступников, пытаясь скрыться на автомобиле, сбил сотрудника СОБР Росгвардии. В итоге правоохранитель скончался на месте происшествия.
В городе был объявлен план "Перехват". Полицейским удалось остановить автомобиль на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водителя доставили в полицию.
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