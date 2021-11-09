Полиция задержала предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии

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Предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии задержала полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на Пулковском шоссе утром 9 ноября во время проведения полицейской операции по задержанию телефонных мошенников.

"При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato наехал на сотрудника Росгвардии и скрылся. Пострадавший скончался на месте", – говорится в сообщении.

В городе был объявлен план "Перехват". Полицейским удалось остановить автомобиль на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водителя доставили в полицию.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Химках, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения.