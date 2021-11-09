В Росгвардии рассказали о погибшем в Санкт-Петербурге сотруднике СОБР

12:28
Фото: rosguard.gov.ru
Погибший в Санкт-Петербурге Евгений Захаров был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит", подполковником полиции. Об этом рассказали в Росгвардии.
У погибшего остались жена и трое детей. По словам сотрудников Росгвардии, Захаров всегда был готов прийти на помощь.
"С полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях", – рассказали коллеги погибшего.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким сотрудника СОБР. Семье Захарова пообещали оказать всю необходимую помощь.
Евгений Захаров родился в Мурманской области в 1973 году. В правоохранительных органах он служил с 2003 года, имел множество наград. В СОБР служил с 2016 года.
Захаров погиб на Пулковском шоссе утром 9 ноября во время проведения полицейской операции по задержанию телефонных мошенников. Один из предполагаемых преступников, пытаясь скрыться на автомобиле, сбил сотрудника СОБР Росгвардии. В итоге правоохранитель скончался на месте происшествия.
Полицейским удалось остановить автомобиль на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водителя доставили в полицию.
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