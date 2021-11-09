В Росгвардии рассказали о погибшем в Санкт-Петербурге сотруднике СОБР

Фото: rosguard.gov.ru

Погибший в Санкт-Петербурге Евгений Захаров был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит", подполковником полиции. Об этом рассказали в Росгвардии.

У погибшего остались жена и трое детей. По словам сотрудников Росгвардии, Захаров всегда был готов прийти на помощь.

"С полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях", – рассказали коллеги погибшего.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким сотрудника СОБР. Семье Захарова пообещали оказать всю необходимую помощь.

Евгений Захаров родился в Мурманской области в 1973 году. В правоохранительных органах он служил с 2003 года, имел множество наград. В СОБР служил с 2016 года.

Захаров погиб на Пулковском шоссе утром 9 ноября во время проведения полицейской операции по задержанию телефонных мошенников. Один из предполагаемых преступников, пытаясь скрыться на автомобиле, сбил сотрудника СОБР Росгвардии. В итоге правоохранитель скончался на месте происшествия.

Полицейским удалось остановить автомобиль на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водителя доставили в полицию.

