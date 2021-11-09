СК завел дело после гибели сотрудника СОБР в Санкт-Петербурге

11:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет России завел уголовное дело после гибели бойца СОБР Росгвардии в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию преступников. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Cледственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", – говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, погибшего бойца могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Уточняется, что погибший – подполковник полиции Евгений Захаров.
По данным следствия, 9 ноября возле одного из домов по Пулковскому шоссе проводилась операцию по задержанию телефонных мошенников. Один из предполагаемых преступников, пытаясь скрыться на автомобиле, сбил сотрудника СОБР Росгвардии. В итоге правоохранитель скончался на месте происшествия.
В городе был объявлен план "Перехват". Полицейским удалось остановить автомобиль на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водителя доставили в полицию.
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