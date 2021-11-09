В Петербурге задержали двоих подельников предполагаемого убийцы росгвардейца

16:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Оперативники задержали двоих подельников предполагаемого убийцы росгвардейца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Facebook.
Сотрудники Росгвардии совместно с оперативниками управления уголовного розыска проводили операцию по задержанию телефонных мошенников на Пулковском шоссе. Правоохранители выяснили, что один из участников группы подрабатывает курьером. Микроавтобус 38-летнего подозреваемого заблокировали бойцы Росгвардии, однако при попытке задержания водитель сбил одного из сотрудников СОБР. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.
Полицейским удалось остановить автомобиль на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водителя доставили в полицию.
Параллельно сотрудники задержали еще двух участников группы. 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину также доставили в полицию.
По факту гибели сотрудника СОБР СК России завел уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Погибшего бойца могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.
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