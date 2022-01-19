Водитель сбил полицейского на пешеходной зоне в центре Саратова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль, ехавший по пешеходной зоне в центре Саратова, сбил сотрудника полиции, пытавшегося пресечь правонарушение, сообщает РИА Новости.

Машина двигалась по пешеходной зоне в районе улицы Чапаева возле рынка. В это время там патрулировали два сотрудника ГИБДД. Они увидели этот автомобиль и уточнили у водителя, на основании чего он находится на пешеходной зоне, однако ответа не получили.

Сотрудники попытались пресечь правонарушение, но водитель нажал на педаль газа и сбил одного из них. Скрыться злоумышленник не сумел, поскольку его автомобиль остановил второй полицейский.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Следователи проводят проверку по факту данного инцидента. По словам очевидцев, автомобилист был пьян.

Глава Саратова Михаил Исаев назвал недопустимой сложившуюся ситуацию. По его словам, он неоднократно заявлял о том, что пешеходные зоны – это места для прогулок жителей.

"Дело далеко не в том, что автохамы наносят ущерб городскому имуществу, главное – это вопрос безопасности жителей. Уверен, правоохранительные органы привлекут к ответственности нарушителя, а для автолюбителей этот инцидент станет очередным уроком и поводом задуматься, прежде чем совершить правонарушение", – подчеркнул Исаев.

Ранее ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте. В понедельник, 17 января, утром водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура начала проверку.

