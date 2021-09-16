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В мире

16 сентября, 23:15

Восемь человек погибли при перестрелке на похоронах в Пакистане – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь человек погибли в результате перестрелки на похоронах в Пакистане. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал Dunya News.

Инцидент произошел в округе Нижний Дир провинции Хайбер-Пахтунхва. Также уточняется, что пострадали по меньшей мере 15 человек.

"По данным полиции, земельный спор <...> привел к стрельбе во время поминальной молитвы, в результате чего с обеих сторон погибли восемь человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что раненых доставили в больницу Тимергара, состояние десяти из них оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что семь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте. По данным полиции, все пострадавшие являются приезжими из Косово. Местные журналисты объясняют это необходимостью поделить враждующих на две группы.

До этого четыре человека погибли в результате стрельбы и серии поджогов в США. Инцидент произошел в округе Бентон американского штата Вашингтон.

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