Восемь человек погибли при перестрелке на похоронах в Пакистане – СМИ

16 сентября, 23:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Восемь человек погибли в результате перестрелки на похоронах в Пакистане. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал Dunya News.
Инцидент произошел в округе Нижний Дир провинции Хайбер-Пахтунхва. Также уточняется, что пострадали по меньшей мере 15 человек.
"По данным полиции, земельный спор <...> привел к стрельбе во время поминальной молитвы, в результате чего с обеих сторон погибли восемь человек", – говорится в сообщении.
Уточняется, что раненых доставили в больницу Тимергара, состояние десяти из них оценивается как критическое.
Ранее сообщалось, что семь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте. По данным полиции, все пострадавшие являются приезжими из Косово. Местные журналисты объясняют это необходимостью поделить враждующих на две группы.
До этого четыре человека погибли в результате стрельбы и серии поджогов в США. Инцидент произошел в округе Бентон американского штата Вашингтон.
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