Полиция арестовала шестерых участников перестрелки в Триесте

14:11
Фото: ТАСС/EPA/MASSIMO PERCOSSI
Шесть человек арестованы в итальянском Триесте после конфликта со стрельбой, во время которого семь человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской полиции.
По словам полицейского, все пострадавшие являются приезжими из Косово. Раненых госпитализировали в две больницы Триеста. Местные журналисты объясняют это необходимостью поделить враждующих на две группы.
"После стрельбы двое пытались скрыться на машине, но были заблокированы на границе провинции при выезде на автостраду", – заявил полицейский.
Он также уточнил, что третьим арестованным оказался один из госпитализированных участников стрельбы.
"Во второй половине дня полицейские провели операцию в одном из районов Триеста, где были обнаружены и задержаны еще трое косоваров. У них были травмы по всему телу", – отметил сотрудник местного полицейского управления.
Он отметил, что пострадавшим в перестрелке оказали первую медицинскую помощь и поместили под арест.
Драка, переросшая в стрельбу, произошла рано утром 5 сентября рядом с одним из баров в центре Триеста
Конфликт с дракой, переросшей в стрельбу, произошел ранним утром в субботу возле одного из баров в центре Триеста. Итальянские СМИ подчеркнули, что инцидент случился из-за противоречий между двумя этническими преступными группировками.
Ранее в Твери возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки между фанатами столичного "Спартака" и петербургского "Зенита". В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: