Полиция арестовала шестерых участников перестрелки в Триесте

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Шесть человек арестованы в итальянском Триесте после конфликта со стрельбой, во время которого семь человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской полиции.

По словам полицейского, все пострадавшие являются приезжими из Косово. Раненых госпитализировали в две больницы Триеста. Местные журналисты объясняют это необходимостью поделить враждующих на две группы.

"После стрельбы двое пытались скрыться на машине, но были заблокированы на границе провинции при выезде на автостраду", – заявил полицейский.

Он также уточнил, что третьим арестованным оказался один из госпитализированных участников стрельбы.

"Во второй половине дня полицейские провели операцию в одном из районов Триеста, где были обнаружены и задержаны еще трое косоваров. У них были травмы по всему телу", – отметил сотрудник местного полицейского управления.

Он отметил, что пострадавшим в перестрелке оказали первую медицинскую помощь и поместили под арест.

Драка, переросшая в стрельбу, произошла рано утром 5 сентября рядом с одним из баров в центре Триеста

Конфликт с дракой, переросшей в стрельбу, произошел ранним утром в субботу возле одного из баров в центре Триеста. Итальянские СМИ подчеркнули, что инцидент случился из-за противоречий между двумя этническими преступными группировками.

Ранее в Твери возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки между фанатами столичного "Спартака" и петербургского "Зенита". В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками.

