Члены ОНК Хабаровского края 6 сентября посетят ИК-14, где заключенные устроили драку

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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края в понедельник посетят исправительную колонию №14, где произошла драка между заключенными, в результате которой два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Хабаровского края Виктория Макарчук.

"Члены ОНК посетят колонию завтра, посмотрят обстановку", – заявила Макарчук.

В ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю 5 сентября произошла драка между лицами, отбывающими наказание. В результате конфликта погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них доставлен в медицинское учреждение.

Следственными органами управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Ранее стало известно, что руководство столичного главка СК проведет проверку после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве. Поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.