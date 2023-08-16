Жильцам поврежденных в результате ЧП в Махачкале домов выплатят компенсации

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жильцам домов, которые получили повреждения во время взрыва на автозаправке в Махачкале, выплатят компенсации, пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.

Он уточнил, что в результате ЧП повреждены оказались свыше 400 строений. Специалисты провели подворовой обход и рассказали местным жителям о том, как подать заявление. Меликов подчеркнул, что выплаты могут быть назначены только после соблюдения всех правил.

"Сейчас мы ждем заявлений для того, чтобы провести подсчет необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить", – передает РИА Новости его слова.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек. Количество пострадавших увеличилось до 84 граждан.

В местной администрации уточнили, что тела 22 человек остаются неопознанными после взрыва. Процесс опознания продолжается.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Специалисты рассматривают несколько причин взрыва на АЗС в Махачкале, включая нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.



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