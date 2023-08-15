Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП на АЗС, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.

"Поручено проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях", – говорится в сообщении.

В частности, будет дана оценка соблюдению градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе возле жилых домов, школ, детских садов и больниц.

К проверке привлекли специалистов территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

В Минстрое Дагестана сообщили, что взрыв на АЗС привел к серьезным повреждениям близстоящих жилых домов. В связи с этим создана комиссия для принятия оперативных мер по оценке ущерба, нанесенного близлежащим домам. 20 специалистов оценят степень ущерба и определят необходимые шаги для проведения восстановительных работ.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа. Сначала там воспламенился автосервис, после чего огонь перешел на заправку, что стало причиной взрыва. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По последним данным МЧС, 35 человек погибли, более 80 пострадали. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Также работает горячая линия психологической помощи и информационной поддержки. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке