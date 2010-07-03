Второй пилот А321 госпитализирован с ушибами груди

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Второй пилот самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин получил ушибы в области груди. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на коммерческого директора авиаперевозчика Кирилла Скуратова.

По словам Скуратова, сейчас пилот находится в больнице, добавив, что его жизни ничего не угрожает и "с ним все будет хорошо". Руководство "Уральских авиалиний" заявило, что оба пилота получат премии.

Ранее командир Airbus A321 Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не доставил их к пункту назначения. Юсупов также признался, что чувствует неловкость из-за чрезмерного внимания журналистов после случившегося. Он добавил, что сейчас у него отпуск, на время следственных мероприятий рейсы выполнять не будет.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский. По словам командира самолета, сначала он хотел развернуть самолет в пункт вылета, однако отказа двигателя было принято решение сажать воздушное судно на поле. Экипаж представили к наградам.



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Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа. В "Уральских авиалиниях" сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский работала.

Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон был закрыт в 2012 году.

Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Резервный борт отправился из Домодедово с 65 пассажирами, он благополучно долетел до Симферополя. Порядка двух третей остальных пассажиров аварийно севшего лайнера решили сдать билеты.

