Командир А321 извинился перед пассажирами

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Командир Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.

"Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения (в Симферополь). С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать", – цитирует его ТАСС.

Юсупов признался, что стесняется повышенного внимания СМИ после произошедшего. Он добавил, что сейчас находится в отпуске. Пока ведутся следственные действия, выполнять рейсы командир не будет.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить лайнер с отказавшими двигателями на брюхо в поле неподалеку от аэропорта Жуковский. По словам командира экипажа, сначала он хотел развернуть самолет и вернуться в пункт вылета, но после оценки высоты и отказа второго двигателя решил сажать самолет перед собой. Экипаж представили к наградам.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

В "Уральских авиалиниях" сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский работала.

Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.

Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

